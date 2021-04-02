Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
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Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligdeki son maçında deplasmanda Galatasaray'ı 4-3 yenen Rize temsilcisi 34 puanla 13. sırada yer alıyor.

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan Godfred Donsah, Toft Soderlund, Michalak ve Zafer Görgen kadroda yer almayacak.

Takımla antrenmanlara başlayan Fransız golcü Remy'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Remy son olarak yine İstanbul'da ligin ilk yarısında 6 Aralık 2020 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük maçında forma giymiş ve sakatlığının ardından ameliyat olmuştu.

Çaykur Rizespor'da sarı kart ceza sınırında bulunan Tunay Torun, Yassine Meriah, Erik Sabo, Fernando Andrade ve Damjan Dokovic kart görmeleri halinde 33. haftadaki Göztepe mücadelesinde görev yapamayacak.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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