Çay ihracatından yılın ilk yarısında 10 milyon dolar gelir elde edildi
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Çay ihracatından yılın ilk yarısında 10 milyon dolar gelir elde edildi

Çay ihracatından yılın ilk yarısında 10 milyon dolar gelir elde edildi
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Ekonomi

Türkiye, yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen çay ihracatından 10 milyon 282 bin 445 dolar gelir elde etti.

Türkiye, yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen çay ihracatından 10 milyon 282 bin 445 dolar gelir elde etti.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Ocak-Haziran 2021 döneminde 108 ülkeye 2 bin 587 ton çay ihraç edildi.

Söz konusu ihracattan 10 milyon 282 bin 445 dolar gelir sağlandı. Belçika, Almanya, ABD, Fransa, Hollanda ve KKTC çay satımından en çok gelir elde edilen ülkeler oldu.

Bu dönemde Belçika'ya 4 milyon 491 bin 611, Almanya'ya 1 milyon 72 bin 312, ABD'ye 598 bin 256, Fransa'ya 446 bin 891, Hollanda'ya 444 bin 34 ve KKTC'ye 423 bin 124 dolarlık çay satıldı.

Geçen yıldan farklı olarak Çin Halk Cumhuriyeti, Romanya, Sırbistan, Burkina Faso, Litvanya, Şili, Hırvatistan, Danimarka, Paraguay, Polonya, Mısır, Surinam, Gabon, Yeni Zelanda ve Filistin'e de bu dönem çay gönderildi.

Yılın ilk 6 ayındaki çay ihracatı ile 1882 ton çay karşılığı 7 milyon 528 bin 457 dolar kazanç sağlanan 2020'nin aynı dönemine göre miktarda ve değerde yüzde 37'lik artış sağlandı.

Türkiye'nin çay ihracatının 5 milyon 882 bin 216 dolar kazandıran 1663 tonluk kısmı, Rize'den gerçekleştirildi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türk çayı ihracatında 2021'nin ilk yarısının güzel rakamlarla kapatıldığını, yılın ikinci yarısında da ihracatın daha üst rakamlara ulaşacağından ümitli olduklarını söyledi.

Dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin her ülkeye olumsuz etkileri olduğuna işaret eden Gürdoğan, çay ihracatında geçen yıla göre miktar ve değer bakımından yaşanan yüzde 37'lik artışın sevindirici olduğunu belirtti.

Gürdoğan, çayda ürün çeşitliliğinin artmasıyla potansiyelin de yükseldiğine dikkati çekerek, "Daha çok Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının ürünlerimizi tercih etmesi Avrupa ülkelerinde çay satışının yoğunlaşmasına neden oluyor. Amacımız ürün çeşitliliğini daha da artırarak farklı ülke piyasalarında yer alabilmek. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Böylece ihracat potansiyelimiz giderek artacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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Çay ihracatından yılın ilk yarısında 10 milyon dolar gelir elde edildi - Haberler Ekonomi
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