Çay bayat' deyip, öğretmene kurşun yağdırdı, otoparkta saklanırken yakalandı (2)
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Çay bayat' deyip, öğretmene kurşun yağdırdı, otoparkta saklanırken yakalandı (2)

ADANA'da kafe işleten ailesine yardıma giden matematik öğretmeni Şakir Y. (33), servis yaptığı çay için "Bayat" diyerek tartıştığı gruptaki bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Çay bayat' deyip, öğretmene kurşun yağdırdı, otoparkta saklanırken yakalandı (2)
30.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 30.06.2020 06:46

ADANA'da kafe işleten ailesine yardıma giden matematik öğretmeni Şakir Y. (33), servis yaptığı çay için "Bayat" diyerek tartıştığı gruptaki bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanan Şakir Y., hastaneye kaldırılırken, şüpheli Ö.Ş. ise polis ile yaşanan kovalamaca sonucu saklandığı otoparkkta yakalandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Amerikan Adası'ndaki küçük kafede meydana geldi. Matematik öğretmeni Şakir Y., okulların kapalı olması nedeniyle ailesine ait kafeye yardıma geldi. Burada bir grup müşteri, Şakir Y.'den çay getirmesini istedi. Servis edilen çayı beğenmeyen kimliği belirsiz kişiler, "Çay bayat" deyip, tartışma başlattı. Tartışma sırasında gruptan bir kişi, Şakir Y.'ye tabanca ile 5 el ateş etti. Şakir Y.'nin yere yığılmasıyla şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yakınları tarafından otomobille Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şakir Y., ameliyata alındı. 

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Şüphelilerin kaçtığı hafif ticari aracı olay yerinin yakında gören polisler, durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan aracın sürücüsü, kaçmaya başladı. Adnan Menderes Bulvarı'ndan Aşıklar Bulvarı'na çıkan şüpheli, daha sonra Süleyman Demirel Bulvarı'na geçiş yaptı. Buradan da Şehitler Bulvarı üzerinde kaçışını sürdüren araç, Ali Sepici Bulvarı'nda izini kaybettirdi. 

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

Şüpheli aracın kaçış güzergahlarındaki ana arterlerde önlem alan ekipler, ara sokaklarda aracı aramaya başladı. Toros Mahallesi 78174 Sokak'ta aracı terk edilmiş halde bulan polisler, şüphelilerin de yakında olabileceği düşüncesiyle tüm apartmanların bahçelerini didik didik aradı. Bir vatandaşın, 78170 Sokak'taki apartmanın bahçesinde araçların arasında birisinin gizlendiği yönünde ihbar etmesi üzerine polisler, üzerinde silah olduğu düşünülen şüpheliyi yakalamak için elleri tetikte, belirtilen adrese geçti. Araçların arasında yatan şüpheliyi gören polisler, havaya ateş ederek, teslim olmasını istedi. Saklandığı yerden çıkartılan ve adının Ö.Ş. olduğu öğrenilen şüpheli, gözaltına alınarak Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. 

'SİLAHI GÖLE ATTIM'

Yakalanan şüpheli Ö.Ş.'nin, öğretmen Şakir Y.'yi tabancayla yaralayan kişi olduğu öne sürülürken, olayda kullandığı tabancayı ise Seyhan Baraj Gölü'ne attığını söylediği iddia edildi. Araçta üç kişi oldukları belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

Bu arada hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan öğretmen Şakir Y.7nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. 

Kaynak: DHA

Manşet

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