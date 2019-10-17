Çavuşoğlu: "Pence'in söylediği gibi biz oraya girmeyeceğiz gibi bir şey demedik.
17.10.2019 21:21
Çavuşoğlu: "Pence'in söylediği gibi biz oraya girmeyeceğiz gibi bir şey demedik. Bizim Kobani veya başka bir taahhüdümüz olmadı"
Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "Pence'in söylediği gibi biz oraya girmeyeceğiz gibi bir şey demedik. Bizim Kobani veya başka bir taahhüdümüz olmadı"
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