Çatısında tadilat yapılan okulda yangın çıktı
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Çatısında tadilat yapılan okulda yangın çıktı

Çatısında tadilat yapılan okulda yangın çıktı Rize'de çatısı akıttığı için tadilata giren okuldan yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

04.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:50

Çatısında tadilat yapılan okulda yangın çıktı

RİZE - Rize'de çatısı akıttığı için tadilata giren okuldan yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Olay Pazar ilçesinde meydana geldi. Yağışlı havalarda su akıntısı oluştuğu için okul idaresi tarafından tadilat için yapılan başvuru sonrası Rize İl Özel İdare ekipleri tarafından okulda tadilat çalışması başlatıldı. Çalışmaların hemen ardından çatı katından dumanların yükseldiğini gören çevredekiler itfaiyeye haber verildi. Okul Müdürü Kamil Görmüş, tadilat esnasında meydana gelen ısınmadan kaynaklı bir yangın başladığını belirterek, "İtfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle yangın büyümeden ve kalıcı bir hasar oluşmadan söndürtüldü" dedi.

Yangın söndürme esnasında Kaçkar İtfaiye Birliği ekibinden bir çalışan dumandan etkilenirken olay yerindeki ambulansta müdahalede bulunuldu.

Pazar Kaymakamı Ayhan Terzi de yangın mahallinde incelemelerde bulundu.

Çatısında tadilat yapılan okulda yangın çıktı

Kaynak: İHA

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