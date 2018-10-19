Çatıda Ateş Açan Şahsın İşten Çıkarıldığı İçin Eylem Yaptığı Ortaya Çıktı

Gaziantep'te Emniyet müdürlüğü karşısında havaya ateş açan şahsın işten çıkarıldığından dolayı eylem yaptığı öğrenildi.

Gaziantep'te bir binanın çatısına çıkarak havaya ateş açan şahıs, eski uzman çavuş M.Ş'nin bir süre önce çalıştığı ilçe belediyesinden işten çıkarıldığı ve hakları ödenmediği için eylem yaptığını söylediği öğrenildi.

Olay, Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı'ndaki İl Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı binalarının karşısındaki iş merkezinin çatısına meydana gelmişti. Çatıya çıkan 30 yaşındaki M.Ş. havaya ateş etmeye başladı.

Silah seslerini duyan polisler, binanın çatısına çıkarak yaklaşık 6-7 el ateş açan M.Ş'yi ikna etmeye çalıştı.

Polisin konuştuğu M.Ş, çatının kenarından inerek tabancasını teslim etmişti. M.Ş'nin belediyedeki işinden çıkarıldığı ve hakları ödenmediği için eylem yaptığını söylediği öğrenildi. - GAZİANTEP