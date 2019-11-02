Çatı yangını korkuttu

02.11.2019 16:57

Malatya'da bir apartmanın çatı katında meydana gelen yangın zamanında müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın çiftliği mahallesinde bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi ile kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti.



Polis ekiplerinin de çevre güvenliği aldığı yangında, zamanında yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınırken, olayda maddi hasar meydana geldi. - MALATYA

Kaynak: İHA