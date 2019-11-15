Çatı yangını
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Çatı yangını

İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

15.11.2019 03:21 | Son Güncelleme: 15.11.2019 03:23
Çatı yangını

'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Mahallesi Mevlana Sokak'ta, 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çatı yangını
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