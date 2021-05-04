Çataklı: "(Afet Eğitim Yılı) Hedefimiz 51 milyon vatandaşımıza ulaşabilmek"
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren