Çataklı: "(Afet Eğitim Yılı) Hedefimiz 51 milyon vatandaşımıza ulaşabilmek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çataklı: "(Afet Eğitim Yılı) Hedefimiz 51 milyon vatandaşımıza ulaşabilmek"

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. (2)

Çataklı: '(Afet Eğitim Yılı) Hedefimiz 51 milyon vatandaşımıza ulaşabilmek'
Çataklı: '(Afet Eğitim Yılı) Hedefimiz 51 milyon vatandaşımıza ulaşabilmek'
Çataklı: '(Afet Eğitim Yılı) Hedefimiz 51 milyon vatandaşımıza ulaşabilmek'
Çataklı: '(Afet Eğitim Yılı) Hedefimiz 51 milyon vatandaşımıza ulaşabilmek'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Antonio Guterres
Magazin Eda Ece Acun Ilıcalı Burcu Biricik Ayşegül Yıldız
Spor Diego Fatih Terim Burak Yılmaz Yılmaz Vural Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çataklı: "(Afet Eğitim Yılı) Hedefimiz 51 milyon vatandaşımıza ulaşabilmek" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 11:22:19. #1.16#

title