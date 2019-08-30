Çarşamba'da 30 Ağustos Zaferi programı

30.08.2019 15:41

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle, Belediye Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen programa; Çarşamba Kaymakamı vekili olarak Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Emniyet Müdürü Turgay Begen, mülki ve idari amirler, siyasi parti temsilcileri, jandarma ve emniyet personeli katıldı.



Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Atatürk Anıtı'na sırasıyla Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı. Daha sonra günün anlam ve önemine binaen konuşma yapıldı.



Belediye Meydanı Atatürk Anıtı önündeki tören, Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile tamamlandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA