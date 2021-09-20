Çaresiz anne sürekli intihar girişiminde bulunan engelli oğlu için yardım bekliyor - Haberler
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Çaresiz anne sürekli intihar girişiminde bulunan engelli oğlu için yardım bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karabük'te üç çocuk annesi Gülsüm Karakuş, engelli oğlunun sürekli intihar girişiminde bulunduğunu belirterek, tedavisi için yardım istedi.

Karabük'te üç çocuk annesi Gülsüm Karakuş, engelli oğlunun sürekli intihar girişiminde bulunduğunu belirterek, tedavisi için yardım istedi.

Merkeze bağlı Cumayanı köyünde yaşayan üç çocuk annesi Gülsüm Karakuş'un ikinci çocuğu Berat, sol kolu engelli bir şekilde dünyaya geldi. Yaşı ilerledikçe insanların kendisine acıyarak baktığını söyleyen 15 yaşındaki genç, sürekli intihar girişimlerinde bulundu. Çocuğunun psikolojik olarak zor günler geçirmesinden dolayı büyük üzüntü duyan anne Karakuş, kendisine uzanacak bir yarım eli bekliyor. En son bileklerini bıçakla çizen Berat, hastaneye geldiğinde kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce annesine "Rezil oldum" diyerek tepki gösterdi.

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan anne Gülsüm Karakuş, çocuğunun kolunun doğuştan engelli olduğunu belirterek, "Bugüne kadar fizik tedavi ile uğraştık. İyileşemeyecek ve ömür boyu böyle kalacak dediler. Geçen yıl bir doktordan iyileşeceğini duydum. O da 30 bin TL istedi" dedi.

Maddi durumunun iyi olmadığını ifade eden Karakuş, "Çocuğun psikolojisi bozuldu. Yaşamak istemiyor, devamlı intihar ediyor. Tek başına evde bırakıp gidemiyorum. Şu anda çok mağdur durumdayız. Yetkililerden yardım bekliyorum çocuğum için" diye konuştu.

Çocuğu için böbreğini bile satmayı düşündüğünü aktaran anne Karakuş, "Sırf çocuğumun iyileşmesi için ama kimse sesimi duymadı. Hiçbir yerden yardım alamadım. Çok zor bir durumdayım. Zaten kendim de hastayım. Üzülüyorum kahroluyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Çaresiz anne sürekli intihar girişiminde bulunan engelli oğlu için yardım bekliyor

Çaresiz anne sürekli intihar girişiminde bulunan engelli oğlu için yardım bekliyor

Çaresiz anne sürekli intihar girişiminde bulunan engelli oğlu için yardım bekliyor

Çaresiz anne sürekli intihar girişiminde bulunan engelli oğlu için yardım bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çaresiz anne sürekli intihar girişiminde bulunan engelli oğlu için yardım bekliyor - Haberler
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