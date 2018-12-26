Çapraz Nakil ile Sevdiklerine Can Verdiler

Testleri uyumlu çıkmadığı için kendi yakınlarından böbrek alamayan 2 hasta, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Ekibi'nin gerçekleştirdiği çapraz nakil sayesinde hayata tutundular.

Eskişehir'de bir maden şirketinde makine operatörü olarak çalışan Gökhan Alparslan'ın zorlu günleri, 2014 yılında üşüme belirtisiyle gittiği hastanede böbreklerinin düzgün çalışmadığını öğrenmesi üzerine başladı. 2 böbreği de çalışmayan Alparslan, nakil olmak zorundaydı. 35 yaşındaki kardeşi Erkan Alparslan'dan kan grupları uyuşmadığı için böbrek alamayan genç adam, 4 sene boyunca diyalize girdi ve nakil bekledi. 2017 yılında kronik böbrek rahatsızlığı olduğu belirlenen Leyla Dursun'a ise 22 yaşındaki oğlu, Abbas Dursun böbreğini vermek istedi. Ancak test sonuçları uyumlu çıkmadığı için anne-oğulun nakili gerçekleşemedi.

Kardeş Aile Oldular

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dilek Okutur tarafından kendilerine ulaşılan ve çapraz nakil olabilecekleri söylenen aileler, bu durumu büyük bir şaşkınlık ve heyecanla karşıladı. Böylelikle; Gökhan Alparslan'ın kardeşi Erkan Alparslan, Leyla Dursun'a, Leyla Dursun'un oğlu Abbas Dursun ise Gökhan Alparslan'a verici olabiliyordu. Hiç tanımadıkları kişilere organ bağışlayarak kendi yakınlarına hayat verecek olan ailelerin ameliyatı, İstanbul Okan Üniversitesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan ve ekibi tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Operasyondan sonra Abbas Dursun ile sık sık telefonda görüştüklerini belirten Gökhan Alparslan, "Başımıza gelene kadar bu hastalık sadece biz de var sanıyorduk. Ama organ nakli bekleyen bizim gibi bir sürü hasta varmış. Dilek Hanım, bana önceden doldurduğum bir bağış kartı sayesinde ulaştı. Öncesinde çapraz nakil ne onu bile bilmiyordum. Burada öğrendim. Diyaliz sürecim çok zorlu geçti. 63 kiloya kadar düşmüştüm. Şuanda çok iyiyim. Ameliyattan sonra 12 kilo aldım. Normal yaşantıma geri döndüm" dedi.

"İnsan Sevdikleri İçin Yaşamalı"

Sivas'ta belediyede çalışan ve Gökhan Alparslan'a verici olan Abbas Dursun da, "Ameliyattan 3 gün sonra taburcu oldum. Nakilden önce nasılsam şuan da öyleyim. Günlük yaşantıma, işime geri döndüm. Annem de ben de iyiyiz. İnsan sevdikleri için yaşamalı. Böbreğimi başkasına bağışlamış olmam da fark etmiyor. Sonuçta bir can kurtulacaktı" şeklinde konuştu.

Çapraz Nakilde Eşleşmeler Artık Daha Kolay Olacak!

Çapraz nakil ameliyatlarının Türkiye'de öncüsü olan Prof. Dr. Alp Gürkan ise, "Çapraz nakil ameliyatları ile kan grubu uyumsuz veya immünolojik testlerinde problem olan hastaları tekrar sağlığına kavuşturuyoruz. Ekip sayımız yeterli olduğu için verici ve alıcıları aynı anda ameliyata alarak böbreklerin dışarıda bekleme süresini kısaltarak başarı oranını artırıyoruz. Ayrıca, daha iyi bir eşleşme yapmak amacıyla bir bilgisayar programı da yazdırdık ve yakın zamanda onu hayata geçireceğiz. Böylelikle daha iyi eşleşmeler, hatta 3'lü veya 4'lü çapraz nakiller yapacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler