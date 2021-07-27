Cansu Özbay kimdir? Milli voleybolcu Cansu Özbay kaç yaşında, boy kaç, nereli?

A Milli Kadın Voleybol takımımızın önemli isimlerinden Cansu Özbay başarılı performansıyla ilgi odağı oldu. Olimpiyatlarda gösterdiği performans ile dikkatleri çeken başarılı voleybolcu hakkında Milli voleybolcu Cansu Özbay kaç yaşında, boy kaç, nereli ve Cansu Özbay kimdir gibi konular merak edildi.