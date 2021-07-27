Cansu Özbay kimdir? Milli voleybolcu Cansu Özbay kaç yaşında, boy kaç, nereli?
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Cansu Özbay kimdir? Milli voleybolcu Cansu Özbay kaç yaşında, boy kaç, nereli?

Cansu Özbay kimdir? Milli voleybolcu Cansu Özbay kaç yaşında, boy kaç, nereli?
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A Milli Kadın Voleybol takımımızın önemli isimlerinden Cansu Özbay başarılı performansıyla ilgi odağı oldu. Olimpiyatlarda gösterdiği performans ile dikkatleri çeken başarılı voleybolcu hakkında Milli voleybolcu Cansu Özbay kaç yaşında, boy kaç, nereli ve Cansu Özbay kimdir gibi konular merak edildi.

2020 Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla göz dolduran Cansu Özbay, hem ülkemizde hem de dünya genelinde ilgi odağı oldu. Peki, Milli voleybolcu Cansu Özbay kaç yaşında, boy kaç, nereli? Cansu Özbay kimdir?

CANSU ÖZBAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Ekim 1996

Kaç yaşında: 24yaşında

Nereli: Türkiye

Boy: 1,82 m

Cansu Özbay, (d. 17 Ekim 1996, İzmir), VakıfBank SK ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu. Pasör pozisyonunda görev almaktadır.

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Cansu Özbay kimdir? Milli voleybolcu Cansu Özbay kaç yaşında, boy kaç, nereli? - Haberler
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