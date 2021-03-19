Cansız bedeni su kuyusunda bulundu
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Cansız bedeni su kuyusunda bulundu

19.03.2021 23:27 | Son Güncelleme: 19.03.2021 23:32
Cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde içi boş su kuyusuna düşen Fatih Sürer hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde içi boş su kuyusuna düşen Fatih Sürer hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Yamalak Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan 44 yaşındaki Fatih Sürer'den yakınları uzun süre haber alamadı. Sürer'in yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri Sürer'in içi boş su kuyusuna düştüğünü belirledi. İtfaiyeden destek isteyen ekipler Sürer'i kuyudan çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Sürer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Sürer'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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