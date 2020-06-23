Canse Erdal'ın Ehliyeti yok ama ünlü yıldızların arabasında imzası var
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Canse Erdal'ın Ehliyeti yok ama ünlü yıldızların arabasında imzası var

Genç girişimci Canser Erdal, VIP araba tasarımlarıyla lüks tutkunu ünlülerin radarına girdi. Aralarında futbolcu ve sanatçıların da bulunduğu çok sayıda tanınmış isim için VIP araç modifiye eden Canser'ın hedefi dünyaya açılmak.

Canse Erdal'ın Ehliyeti yok ama ünlü yıldızların arabasında imzası var
23.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:26

Canser Erdal'ın hikayesi Almanya'da başladı. 1989'da Heilbronn şehrinde doğan Erdal'ın çocukken en büyük sevdası arabalardı. Sara Hastalığı nedeni ile ehliyet alamadı.Bu tutkusunu işe dönüştüren genç girişimci, ticarete atılarak araba parçaları alıp satmaya başladı. Kazandığı parayla da henüz 20 yaşındayken APE – Fahrzeugteile şirketini kurdu.

FUTBOLCULAR, SANATÇILAR ONUN İÇİN SIRAYA GİRDİ

2017 yılında ikinci şirketi CE-VIP Cars'ı kuran Canser Erdal, modifiye ettiği VIP araçlarla kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Aralarında futbolcular, ünlü sanatçılar ve işadamlarının da bulunduğu çok sayıda isme, ayrıca otellere ve organizasyon şirketlerine VIP arabalar tasarlayan Erdal, şimdi hedef büyüttü.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARLA ÇALIŞACAK

İkitelli'de bulunan ofisinde yaptığı tasarımlarla lüks tutkunu isimlerin radarına giren Canser Erdal, dünyaya açılmayı hedefliyor. Tasarımlarını müşterilerin isteğine göre şekillendiren ve 6 haftada anahtar teslim eden Erdal, yurtdışına da hizmet vermeye başladı. Arabalara duyduğu büyük tutkuya rağmen henüz ehliyeti olmayan Canser Erdal, dünyaca ünlü yıldızlar için de VIP araç tasarımları yaparak yakında adından sıkça söz ettirecek.

Kaynak: Snob Magazin

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