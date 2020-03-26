Canlı yayında sürpriz düet
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Okan Bayülgen, Ebru Yaşar, Magazin

Canlı yayında sürpriz düet

Son şarkısı "Kalmam" 2 haftada yaklaşık 7 milyon kez dinlenen ünlü sanatçı Ebru Yaşar, instagram'dan canlı yayın yaptı.

26.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:01
Canlı yayında sürpriz düet

Büyük ilgi gören yayınını, muhteşem sesiyle söylediği şarkılarla renklendiren Yaşar, "12 gündür evde karantinadayım. Her şerden bir hayır çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Birbirimize moral vermemiz, destek olmamız lazım. Dünya kendine reset attı. İnşallah bundan sonra insanlar daha bilinçli yaşar" dedi.& ;

Yaşar, canlı yayınına katılmak isteyen Okan Bayülgen'le yoğun istekten dolayı bir türlü bağlantı kuramayınca çareyi başka bir telefon ile görüntülü aramakta buldu. Okan Bayülgen, Yaşar'a "Sırf seninle canlı yayında sohbet etmek için telefonuma instagram indirdim. Benim hesabımı ben yönetmiyorum. Sana yüzlerce kez istek gönderdim. Elim ıslaktı. Evde ilk kez nohut pilav yaptım ama bir daha instagrama girmem" diye konuşurken espriler havada uçuştu. Ayrıca Ebru Yaşar büyük beğeni toplayan son şarkısı 'Kalmam'ın söz ve müziğine imza atan Bilal Sonses ile canlı yayında düet yaparak hayranlarına büyük bir süpriz yaptı. Yaşar, canlı yayını "Tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan hayırlı haberler bekliyoruz. Hayat evde güzel. Evde kalın" mesajıyla bitirdi.

Kaynak: Snob Magazin

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