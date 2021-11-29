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Canlı maç izle! Göztepe - Fenerbahçe Maçını Canlı İzle!

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Canlı maç izle! Göztepe - Fenerbahçe Maçını Canlı İzle!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe, kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma başladı.

Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Zirveyle puan farkının açılmaması için mutlak galibiyete ihtiyacı olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, ileri uçta sürpriz bir tercihe imza atarak Serdar Dursun'a şans verdi. Öte yandan Portekizli hoca, Tisserand'ın yokluğunda Szalai'a da forma şansı vermedi ve Serdar Aziz'i sahaya sürdü.

Olympiakos'a yenilerek Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, Süper Lig'de çıkışını sürdürmek istiyor. Geçen hafta Galatasaray galibiyetiyle moral bulan sarı-lacivertli ekip, Göztepe'yi de yenerek seri yapma peşinde.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Enner Valencia ile Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamayacak. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Marcel Tisserand ve 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş da takımdaki yerlerini alamayacak. Göztepe'de ise cezalı Yalçın Kayan'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Marko Mihojevic maçta forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Atakan Rıdvan Çankaya, Soner Aydoğdu, Obinna, Halil Akbunar, Tijanic, Jahovic.

Fenerbahçe: Berke, Min-Jae, Serdar, Novak, Ferdi, Crespo, Zajc, Meyer, İrfan Can, Mesut Özil, Serdar Dursun

Göztepe-Fenerbahçe maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE!

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