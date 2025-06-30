CANLI ALTIN FİYATLARI | 30 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar, altın yükseldi mi?

30 Haziran 2025 Pazartesi günü altın piyasaları, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdü. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimi mesajları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini artırdı. Ayrıca, Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı. Bu gelişmelerle birlikte haftaya güçlü bir başlangıç yapan altın, yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti. Peki, bugün çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 16:11 itibariyle yüzde -1,19 değer kaybederek 4193,15'den işlem görüyor.

Gram altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 16:11 itibariyle yüzde -1,81 değer kaybederek 6728,32'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 16:11 itibariyle yüzde -1,81 azalarak 13456,63'ten işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 16:11 itibariyle yüzde -1,81 değer kaybederek 26871,73'ten işlem görüyor.

Altın yükseldi mi

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 16:11 itibariyle yüzde 0,27 artarak 3283,17'den işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4131 liradan alınırken 4200 liradan satılıyor.