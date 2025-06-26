CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar, altın yükseldi mi?

CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar, altın yükseldi mi?
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Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, 26 Haziran 2025 Perşembe günü altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sürdürmesine neden oldu. Fed'in faiz indirimi sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın destekleyici adımları, yatırımcıların altına yönelmesini sağladı. Orta Doğu'daki artan jeopolitik tansiyon ise altına olan talebi artırdı. Peki, 26 Haziran 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 26 Haziran Perşembe gram altın ne kadar? İşte, detaylar…?

26 Haziran 2025 Perşembe günü altın piyasaları, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdü. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimi mesajları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini artırdı. Ayrıca, Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı. Bu gelişmelerle birlikte haftaya güçlü bir başlangıç yapan altın, yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti. Peki, bugün çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 10:37 itibariyle yüzde 0,49 değer kazanarak 4280,12'den işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar, altın yükseldi mi?Gram altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 10:37 itibariyle yüzde 0,44 değer kazanarak 6916,63'ten işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10 :37 itibariyle yüzde 0,44 artarak 13833,25'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 10:37 itibariyle yüzde 0,44 değer kazanarak 27623,81'den işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar, altın yükseldi mi?ONS altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 10:37 itibariyle yüzde 0,43 artarak 3346,60'dan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4260 liradan alınırken 4310 liradan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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