CANLI ALTIN FİYATLARI | 2 Temmuz 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar, altın yükseldi mi?

CANLI ALTIN FİYATLARI | 2 Temmuz 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar, altın yükseldi mi?
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Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sürdürmesine neden oldu. Fed'in faiz indirimi sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın destekleyici adımları, yatırımcıların altına yönelmesini sağladı. Orta Doğu'daki artan jeopolitik tansiyon ise altına olan talebi artırdı. Peki, 2 Temmuz 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 2 Temmuz Çarşamba gram altın ne kadar? İşte, detaylar…

2 Temmuz 2025 Çarşamba günü altın piyasaları, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdü. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimi mesajları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini artırdı. Ayrıca, Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı. Bu gelişmelerle birlikte haftaya güçlü bir başlangıç yapan altın, yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti. Peki, bugün çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 09:48 itibariyle yüzde -0,27 değer kaybederek 4264,96'dan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI | 2 Temmuz 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar, altın yükseldi mi?Gram altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 09:48 itibariyle yüzde -0,21 değer kaybederek 6910,19'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:48 itibariyle yüzde -0,21 azalarak 13820,38'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 09:48 itibariyle yüzde -0,21 değer kaybederek 27598,10'dan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI | 2 Temmuz 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar, altın yükseldi mi?ONS altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 09:48 itibariyle yüzde -0,21 azalarak 3331,87'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4222 liradan alınırken 4278 liradan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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