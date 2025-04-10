CANLI ALTIN FİYATLARI 10 NİSAN 2025: Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altının fiyatı ne kadar?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor.

Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Peki, 10 Nisan 2025 Perşembe itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 14:16 itibariyle yüzde 1,00 artarak 3802,52'den işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 10 NİSAN 2025

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 14:16 itibariyle yüzde 0,89 artışla 6169,55'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 14:16 itibariyle yüzde 0,89 artışla 12339,10'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 14:16 itibariyle yüzde 0,89 aratarak 24640,11'den işlem görüyor.

Gram altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 14:16 itibariyle yüzde 1,13 artışla 3117,96'dan işlem görüyor.

Bugün çeyrek altının fiyatı ne kadar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3851 liradan alınırken 3895 liradan satılıyor.