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CANLI ALTIN FİYATLARI 10 NİSAN 2025: Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altının fiyatı ne kadar?

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Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden oluyor. Özellikle ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırıları ve Federal Rezerv'in (Fed) para politikası beklentileri, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında kayda değer artışlara yol açıyor. Peki, 10 Nisan 2025 tarihinde çeyrek altın ne kadar? 10 Nisan Perşembe gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor.

Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Peki, 10 Nisan 2025 Perşembe itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 14:16 itibariyle yüzde 1,00 artarak 3802,52'den işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 10 NİSAN 2025: Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altının fiyatı ne kadar?CANLI ALTIN FİYATLARI 10 NİSAN 2025

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 14:16 itibariyle yüzde 0,89 artışla 6169,55'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 14:16 itibariyle yüzde 0,89 artışla 12339,10'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 14:16 itibariyle yüzde 0,89 aratarak 24640,11'den işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 10 NİSAN 2025: Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altının fiyatı ne kadar?Gram altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 14:16 itibariyle yüzde 1,13 artışla 3117,96'dan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 10 NİSAN 2025: Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altının fiyatı ne kadar?Bugün çeyrek altının fiyatı ne kadar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3851 liradan alınırken 3895 liradan satılıyor.

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CANLI ALTIN FİYATLARI 10 NİSAN 2025: Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altının fiyatı ne kadar?
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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