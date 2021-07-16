Çankırı Halkı Beş Yıl Sonra Yine 15 Temmuz Nöbetinde

Çankırı Halkı Beş Yıl Sonra Yine 15 Temmuz NöbetindeÇankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda binlerce kişi meydanlarda bir araya geldi.

Çankırı Halkı Beş Yıl Sonra Yine 15 Temmuz Nöbetinde

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda binlerce kişi meydanlarda bir araya geldi. Akşam saatinde Çankırı Belediyesi'nin organizasyonu ile Milli İrade Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'den 15 Temmuz'a tüm şehitleri adına bir kez daha vatan nöbetine katıldı.

Çankırı'da, 15 Temmuz hain darbe girişimin 5. yılında Kucaklama Taşı mevkiinden yürüyüş düzenlendi. Ellerindeki Türk bayrakları ile sloganlar atarak ilerleyen vatandaşlar, Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan vatan nöbeti, Kur'anı Kerim tilaveti okunması ile devam etti. Çankırı halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşmasını takip etti.

Nöbet gecesinin ilk konuşmasını yapan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, su uyur düşman uyumaz sözünün bir kez daha karşılığını bulduğu 15 Temmuz gecesi, dış güçlere karşı birleşen Türk milletini kendi silahı ile vurmak, üniter yapımıza kastederek yükselen Türk Milletini parçalamak, emperyalist güçlerin eline teslim etmek istendi. Türk'ün Türk'ten başka dostunun olmadığını hep birlikte bir kez daha anladık. Gözü pek, kahraman bir neslin evlatları olarak; 15 Temmuz gecesi ecdadımıza yakışır bir şekilde bayrağımızın lekelenmesine, kirletilmesine ve yere düşürülmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in de dediği gibi hepimizin birer Türk bayrağı olduğunu tüm dünyaya gösterdik. O gece, bizlere pirincin içindeki beyaz taşları görmeyi öğretti. En önemlisi de hangi yılda olursak olalım, tarihimizi ve geçmişimizi unutmamayı, önemli dersler çıkarmayı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eserinde ve özellikle Gençliğe Hitabesi'nde yazdıklarının yolumuzu aydınlatan en büyük rehber olduğunu öğretti. Kısacası; şunu bir kez daha öğrendik: 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir. '" dedi.

Türk milletinin zaferinin hiç düşmemek değil, düştüğümüzde bir olup şaha kalkabilmek olduğunu vurgulayan Esen, sözlerini "Milletimin her ferdi ile övünüyor ve gurur duyuyorum. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Ne Mutlu Türk'üm Diyene! " şeklinde bitirdi.

Protokol konuşmalarının ardından Çankırı Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğunun 15 Temmuz müzik dinletisi vatandaşları daha da coşturdu. Demokrasi nöbeti, sporculara ve şiir yarışmasını kazanan öğrencilere ödül töreni ile devam etti.

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Kaynak: Habermetre