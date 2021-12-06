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Çankırı'da taklit ürünler ele geçirildi

AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Çankırı'da taklit ürünler ele geçirildi

Çankırı'da düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait çok sayıda taklit ürün ele geçirildi.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait çok sayıda taklit ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince taklit ürün satışı yapıldığına dair şikayet üzerine 7 iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli markalara ait 158 taklit ürün ele geçirildi.

Taklit ürünleri satışa sunanlar hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

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