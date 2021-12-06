Çankırı'da taklit ürünler ele geçirildi
AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Çankırı'da düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait çok sayıda taklit ürün ele geçirildi.
ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait çok sayıda taklit ürün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince taklit ürün satışı yapıldığına dair şikayet üzerine 7 iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda çeşitli markalara ait 158 taklit ürün ele geçirildi.
Taklit ürünleri satışa sunanlar hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri
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