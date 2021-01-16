Çankırı'da, 3 kilometre ters yönde giden sürücüye para cezası
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Çankırı'da, 3 kilometre ters yönde giden sürücüye para cezası

16.01.2021 13:28 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:32
Çankırı'da, 3 kilometre ters yönde giden sürücüye para cezası

ÇANKIRI'da ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücü Y.K.'ya, 1339 lira idari para cezası uygulandı.

ÇANKIRI'da ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücü Y.K.'ya, 1339 lira idari para cezası uygulandı.

Çankırı'da, 13 Ocak'ta Küçük Sanayi Sitesinden kent merkezi yönünde otomobille 3 kilometre ters yönde ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü. Ters yönde giden sürücü diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüyü tespit etti. Orta ilçesinde oturan Y.K. adlı sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 1339 TL para cezası uygulandı.

 


Çankırı'da, 3 kilometre ters yönde giden sürücüye para cezası
Çankırı'da, 3 kilometre ters yönde giden sürücüye para cezası
Çankırı'da, 3 kilometre ters yönde giden sürücüye para cezası
Çankırı'da, 3 kilometre ters yönde giden sürücüye para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI

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