Çankırı Belediye Başkanı Esen'den sağlık çalışanları ve ailelerine ziyaret
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Çankırı Belediye Başkanı Esen'den sağlık çalışanları ve ailelerine ziyaret

15.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:26
Çankırı Belediye Başkanı Esen'den sağlık çalışanları ve ailelerine ziyaret

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının aileleri ile salgın sürecinde ailesinden uzak kalan sağlık çalışanlarının çocuklarını evlerinde ziyaret etti.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının aileleri ile salgın sürecinde ailesinden uzak kalan sağlık çalışanlarının çocuklarını evlerinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Esen, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla eşi Betül Esen ile ziyaretler yaptı.

Salgın sürecinde yaşamını yitiren, yakınlarını kaybeden sağlık personeli ile hastalıkla mücadele sürecinde ailesinden uzak kalan sağlık çalışanlarının çocuklarını evlerinde ziyaret eden Başkan Esen, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlıkçılara rahmet diledi, çocuklarla sohbet ederek onlara oyuncak hediye etti.

Salgın sürecinde ailesinden ayrı kalmak zorunda olan çocukların olduğunu belirten Esen, "Çankırı'da bu süreçte hayatını kaybeden veya ebeveynlerini yitiren sağlık çalışanlarımızın çocuklarının bir nebze olsun yüzünü güldürmek, yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Sağlık çalışanlarımız bizlere ve sevdiklerimize gözü gibi bakıyor, onların sevdikleri de bizlere emanet. Çocuklarımızın ailelerinden ayrı kalmasının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Anne veya babalarının çok onurlu bir görev yaptıklarının farkındalar. Çankırı Belediyesi olarak onların yanlarındayız." ifadesinde bulundu.

Tıp Bayramı'nda gerçekleştirdikleri ziyaret ile hem sağlık çalışanlarını sevindirmek hem de birlik ve beraberlikten kuvvet doğacağının mesajını vermek istediklerini vurgulayan Esen, daha sonra görevleri başında olan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramları'nı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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