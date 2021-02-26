Çanakkale'deki 6 bin 100 iş insanına enerjide indirim desteği
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Çanakkale'deki 6 bin 100 iş insanına enerjide indirim desteği

26.02.2021 10:56 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:59
Çanakkale'deki 6 bin 100 iş insanına enerjide indirim desteği

Enerji tedarik şirketi Sepaş Enerji, elektrikte indirim sağlayan iş birliklerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu.

Enerji tedarik şirketi Sepaş Enerji, elektrikte indirim sağlayan iş birliklerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu. ÇTSO ile imzalanan protokol doğrultusunda, oda üyesi 6 bin 100 iş insanının elektrik tüketimi indirimli tarifeden fiyatlandırılacak.

İşletme sahipleri ve girişimcilere ekonomik katkı sunma amacıyla elektrikte özel tarifeler hazırladığını açıklayan Sepaş Enerji, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ile iş birliğine başladı. ÇTSO ile varılan mutabakat kapsamında, 6 bin 100 oda üyesi iş insanı indirimli elektrik hizmetinden yararlanacak. İndirim protokolü, ÇTSO ve Sepaş Enerji yetkilileri tarafından imzalanıp yürürlüğe kondu.

"ELEKTRİK TÜKETİMİ İŞLETMELER İÇİN HAYATİ ÖNEMDE"

Anlaşmayla Çanakkaleli iş insanlarının ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını belirten Sepaş Enerji Orta Ölçekli Müşteriler Bölge Müdürü Uğur Aras, "Ülke genelinde konutlardan ticarethane ve büyük sanayi kuruluşlarına dek uzanan geniş yelpazede 4 milyon kişiye enerji hizmeti sağlayan bir şirket olarak, elektrik tüketiminin işletmeler için hayati önem taşıdığının bilincindeyiz. Bir işletme elektriğini bizden almak için başvurduğunda; ihtiyaçları, tüketim ve beklentilerine göre şeffaflıkla çalışılmış sabit veya değişken fiyatlama modellerimiz ve 'enerji danışmanı' yaklaşımımızla yanlarında yer alıyoruz. ÇTSO ile başlayan iş birliğimizin Çanakkale'ye katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.


Çanakkale'deki 6 bin 100 iş insanına enerjide indirim desteği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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