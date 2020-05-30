Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ayvacık ilçesi Sapanca Köyü mevkisinde İlhan Şen'in (55) kullandığı 17 AAF 129 plakalı otomobil yağış sebebiyle kayganlaşan yolda takla atarak yol kenarındaki kanala düştü.

Kazada yaralanan araç sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan sürücü, durumunun ağır olması nedeniyle Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA