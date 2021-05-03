Çanakkale'de sikke ve tarihi nitelikli objeler ele geçirildi
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Çanakkale'de sikke ve tarihi nitelikli objeler ele geçirildi

Çanakkale'de sikke ve tarihi nitelikli objeler ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 11 sikke, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendiren 17 para ve 28 metal obje ele geçirildiİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia...

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 11 sikke, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendiren 17 para ve 28 metal obje ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan teknik takip kapsamında şüpheli E.H'ye ait Ezine'deki ikamete operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda 11 sikke, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendiren 17 para ve tarihi niteliği olduğu değerlendirilen 28 metal obje ele geçirildi

Gözaltına alınan E.H, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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