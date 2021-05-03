Çanakkale'de sikke ve tarihi nitelikli objeler ele geçirildi

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 11 sikke, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendiren 17 para ve 28 metal obje ele geçirildiİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia...