Çanakkale'de kısıtlama sonrası iskele, balık tutanlarla doldu
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Çanakkale'de kısıtlama sonrası iskele, balık tutanlarla doldu

04.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:07
Çanakkale'de kısıtlama sonrası iskele, balık tutanlarla doldu

ÇANAKKALE'de yaşayanlar, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından balık tutmak için iskeleye akın etti.

ÇANAKKALE'de yaşayanlar, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından balık tutmak için iskeleye akın etti. Kısıtlama sürecini evde geçirdikleri için sıkıldıklarını belirtenler, balık tutarak stres attıklarını söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00'te sona erdi. Çanakkale'de kısıtlama nedeniyle 4 gündür evde kalanlar, balık tutmak için iskeleye akın etti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren oltalarıyla iskeleye gelenler, 4 günün stresini balık tutarak attı. Oltalarını denize bırakan amatör balıkçılar, izmarit, kupa ve zargana gibi balıkları avladı. 

Günlerdir evde bunaldıklarını söyleyen Sevim Özcan (62), "İskeleye balık tutmaya 12 seneden beri geliyorum. Balık tutmayı seviyorum. Buraya gelip, stres atıp evime gidiyorum" dedi.Boş günlerinde balık tutmak için iskeleye geldiğini belirten Yaşar Şen (61), "4 gündür evdeyiz. Dışarı çıkamıyoruz. Sabah kalkar kalkmaz soluğu iskelede aldık. İskelede izmarit, kupa, zargana gibi çeşitli balıkları tutuyoruz" diye konuştu.

Ömer Sağlamak (43) ise balık turarak stres attığını ve keyif aldığını belirtti. 

 


Çanakkale'de kısıtlama sonrası iskele, balık tutanlarla doldu
Çanakkale'de kısıtlama sonrası iskele, balık tutanlarla doldu
Çanakkale'de kısıtlama sonrası iskele, balık tutanlarla doldu
Çanakkale'de kısıtlama sonrası iskele, balık tutanlarla doldu
Çanakkale'de kısıtlama sonrası iskele, balık tutanlarla doldu
Çanakkale'de kısıtlama sonrası iskele, balık tutanlarla doldu
Çanakkale'de kısıtlama sonrası iskele, balık tutanlarla doldu
Çanakkale'de kısıtlama sonrası iskele, balık tutanlarla doldu
Çanakkale'de kısıtlama sonrası iskele, balık tutanlarla doldu
Çanakkale'de kısıtlama sonrası iskele, balık tutanlarla doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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