Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi

01.12.2020 22:10 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:37

- Çanakkale'de hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi Çanakkale'de, korona virüs (Covid-19) salgının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, bugün saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

- Çanakkale'de hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, korona virüs (Covid-19) salgının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, bugün saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yarın sabah saat 05.00'a kadar devam edecek kısıtlamalardan; üretim, imalat ve tedarik zincirlerinde çalışanlar muaf tutulacak.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan bilgiler
Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan bilgiler
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı

Dünya ve Türkiye genelinde yükselişe geçen korona virüs nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda, hafta içi her gün akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonu uygulanacak sokak kısıtlaması ise cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.

İskele Meydanı'nda uygulama yapan polis ekiplerine denk gelen bir kişi ceza yemekten kurtulamadı. Saat 21.40 sıralarında durdurulan şahıs, cüzdanını kaybettiği için iş yerine gittiğini, bu nedenle saatin farkına varmadığını söylese de ceza yemekten kurtulamadı.

Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında sabaha kadar denetimlere devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye 7 bin lira ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye 7 bin lira ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan gençlere para cezası kesildi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan gençlere para cezası kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Bülent Arınç Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin İrem Derici Emel Müftüoğlu İbrahim Tatlıses Diego Armando Maradona
Spor Orhun Ene Ozan Tufan Caner Erkin Sergen Yalçın Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Çocuk Pazar Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 22:37:55. #1.14#
title