Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi

- Çanakkale'de hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi Çanakkale'de, korona virüs (Covid-19) salgının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, bugün saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

- Çanakkale'de hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi ceza yedi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, korona virüs (Covid-19) salgının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, bugün saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yarın sabah saat 05.00'a kadar devam edecek kısıtlamalardan; üretim, imalat ve tedarik zincirlerinde çalışanlar muaf tutulacak.

Dünya ve Türkiye genelinde yükselişe geçen korona virüs nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda, hafta içi her gün akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonu uygulanacak sokak kısıtlaması ise cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.

İskele Meydanı'nda uygulama yapan polis ekiplerine denk gelen bir kişi ceza yemekten kurtulamadı. Saat 21.40 sıralarında durdurulan şahıs, cüzdanını kaybettiği için iş yerine gittiğini, bu nedenle saatin farkına varmadığını söylese de ceza yemekten kurtulamadı.

Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında sabaha kadar denetimlere devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE