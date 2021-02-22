Çanakkale'de caddeler dolup, taştı
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Çanakkale'de caddeler dolup, taştı

22.02.2021 17:34 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:38
Çanakkale'de caddeler dolup, taştı

ÇANAKKALE'de güneşli havayı fırsat bilenler sahile akın etti.

ÇANAKKALE'de güneşli havayı fırsat bilenler sahile akın etti. Kordonboyu ve Çarşı Caddesi'nde oluşan kalabalık tedirginlik yarattı.

Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı iller arasında gösterilen Çanakkale'de güneşli havayı fırsat bilenler sahile akın etti. Vatandaşların koronavirüs kısıtlamasına aldırmadan Kordonboyu ile Çarşı Caddeleri'ni doldurması dikkat çekti. Esnaf ise saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bankalar ve kamu kurumları ile mağazaların önlerinde uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi.


Çanakkale'de caddeler dolup, taştı
Çanakkale'de caddeler dolup, taştı
Çanakkale'de caddeler dolup, taştı
Çanakkale'de caddeler dolup, taştı
Çanakkale'de caddeler dolup, taştı
Çanakkale'de caddeler dolup, taştı
Çanakkale'de caddeler dolup, taştı
Çanakkale'de caddeler dolup, taştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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