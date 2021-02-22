Çanakkale'de caddeler dolup, taştı

ÇANAKKALE'de güneşli havayı fırsat bilenler sahile akın etti. Kordonboyu ve Çarşı Caddesi'nde oluşan kalabalık tedirginlik yarattı.

Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı iller arasında gösterilen Çanakkale'de güneşli havayı fırsat bilenler sahile akın etti. Vatandaşların koronavirüs kısıtlamasına aldırmadan Kordonboyu ile Çarşı Caddeleri'ni doldurması dikkat çekti. Esnaf ise saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bankalar ve kamu kurumları ile mağazaların önlerinde uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN