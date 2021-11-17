Çanakkale'de bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de 4 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cevatpaşa Mahallesi 2. Bahçe Sokak'ta bulunan 4 katlı Turgay Apartmanı'nın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sahibi Gönül Soğukkuyu durumu fark etmesi üzerine evden çıkıp itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale edip söndürdü. Bu sırada yan bloklardaki iki evin çatı kaplaması da alevlerden zarar gördü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev sahibi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.