Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı
AA, Doğan Zelova - Güncel
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 33 düzensiz göçmen yakalandı.
GELİBOLU, ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 33 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve otobüs terminali civarında grup halinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 33 düzensiz göçmeni kıyı kesiminde yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
AA / Doğan Zelova - Güncel