Çan Mavi Masa bir telefon kadar yakın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çan Mavi Masa bir telefon kadar yakın

Çanakkale'nin Çan Belediyesi Mavi Masa birimi, korona virüs ile mücadele sürecinde 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaç anında yanında olmaya devam ediyor.

Çan Mavi Masa bir telefon kadar yakın
29.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:18

Çanakkale'nin Çan Belediyesi Mavi Masa birimi, korona virüs ile mücadele sürecinde 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaç anında yanında olmaya devam ediyor. 153 numaralı telefonu arayan vatandaşların taleplerini de hızlıca yerine getirdi.

Korona virüs ile mücadele sürecinde tam zamanlı olarak çalışmalarına devam eden Çan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Amirliği, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri de çalışmalarını aksatmadan nöbetleşe olarak devam ettiriyor. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Bu süreçte hemşehrilerimizin yanlarında olan, özveri ile çalışan ve vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılayan Çan Belediyesi Mavi Masa çalışma arkadaşlarıma ve nöbetçi birimlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve...
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Taksici, doğum yapan kadını 'Arabam pislenir' diye aracından indirdi
Taksici, doğum yapan kadını "Arabam pislenir" diye aracından indirdi
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Koronavirüs bağırarak konuşulduğunda da yayılabilir
Koronavirüs bağırarak konuşulduğunda da yayılabilir
Günlük burç yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
İstanbul'da fabrikada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi göçük altında
İstanbul'da fabrikada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi göçük altında
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Ayça Varlıer Yeliz Yeşilmen Seren Serengil Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Silah Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Çan Mavi Masa bir telefon kadar yakın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 11:18:44. #1.14#
title