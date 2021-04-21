Cami ve okulun musluklarını çaldılar
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Cami ve okulun musluklarını çaldılar

Cami ve okulun musluklarını çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde cami ve okul musluklarını çalan 2 şüpheli, çaldıkları muslukları satmaya götürürken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde cami ve okul musluklarını çalan 2 şüpheli, çaldıkları muslukları satmaya götürürken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yörük Mahallesi'nde bulunan Hz.Ebubekir Camisi bahçesindeki şadırvan ve tuvaletlerde bulunan 14 musluk ile aynı mahalledeki Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu bahçesindeki 7 musluk çalındı. Cami ve okuldaki muslukların çalınması olayı polis ekiplerine haber verildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin F.S.K.(18) ve A.Ç.(18) olduğunu tespit etti. Çaldıkları muslukları hurdacıya götüren şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

Cami ve okulun musluklarını çaldılar
Cami ve okulun musluklarını çaldılar
Cami ve okulun musluklarını çaldılar
Cami ve okulun musluklarını çaldılar
Cami ve okulun musluklarını çaldılar
Cami ve okulun musluklarını çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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