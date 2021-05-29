Çameli'ye doğalgaz müjdesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çameli'ye doğalgaz müjdesi

Çameli'ye doğalgaz müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz müjdesi aldığını duyurdu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz müjdesi aldığını duyurdu.

Denizli'ye bir dizi program ve ziyaret için gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Çameli ilçesine doğalgaz çalışmalarının başlaması için talimat verdi. Çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "21. yüzyılın nimetlerinden faydalanmak ilçemizin en büyük hakkıdır. Doğalgazın ilçemize getirilmesi konusunda Enerji Bakanımız Fatih Dönmez gerekli talimatları verdi. En Kısa zamanda ilçemizde etüt ve fizibilite çalışmalarına başlanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte inşallah ilçemiz de doğalgaza kavuşacak. İlçemize şimdiden hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ

Çameli'ye doğalgaz müjdesi
Çameli'ye doğalgaz müjdesi
Çameli'ye doğalgaz müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ebru Gündeş Burak Sergen Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çameli'ye doğalgaz müjdesi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 18:32:04. #1.16#

title