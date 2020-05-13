Call of Duty: Warzone PC'ye Botları Bitirecek Güncelleme
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Call of Duty: Warzone PC'ye Botları Bitirecek Güncelleme

Popüler ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty: Warzone, PC tarafında önemli bir güncelleme aldı. Oyunun geliştiricisi Infinity Ward, Modern Warfare ile battle royale oyuna erişenler için değil, ücretsiz oynanabilir Warzone oyuncuları için ek güvenlik önlemi aldıklarını duyurdu.

Call of Duty: Warzone PC'ye Botları Bitirecek Güncelleme
13.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:46

Popüler ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty: Warzone, PC tarafında önemli bir güncelleme aldı. Oyunun geliştiricisi Infinity Ward, Modern Warfare ile battle royale oyuna erişenler için değil, ücretsiz oynanabilir Warzone oyuncuları için ek güvenlik önlemi aldıklarını duyurdu.

Call of Duty: Warzone, hem PC hem de konsollarda şu sıra en çok oynanan oyunlar arasında. Call of Duty: Warzone PC oyuncuları artık oyuna giriş yaparken iki adımlı doğrulama sistemini geçmek zorunda. Infinity Ward, sosyal medya platformu üzerinden yeni Warzone PC kullanıcıları için iki adımlı SMS doğrulama sistemini aktif ettiklerini duyurdu. Ek güvenlik katmanı PlayStation ve Xbox platformunda hali hazırda vardı. İki faktörlü kimlik doğrulama sistemi artık PC'de de mevcut. Şirket, botların giriş yapabilmesini engelleyerek hileleri en aza indirme özelliği de getirebilirdi ancak iki adımlı doğrulama özelliği aktif edildi.

Security Update: We have initiated two-step SMS authentication for new #Warzone PC users, who log in as free to play as another step to provide an additional layer of security for players.

— Infinity Ward (@InfinityWard) May 12, 2020

Ücretsiz Call of Duty oyunu arayanların şu anda başından kalkmadığı Call of Duty: Warzone, Xbox One, PlayStation 4 ve PC için 10 Mart 2020'de çıkış yapmıştı. Bir ay gibi oldukça kısa bir sürede 50 milyonun üzerinde oyuncuya sahip oldu ve yıldız futbolcuların da vakit harcadığı oyunlar arasında. Call of Duty: Warzone oyununu hala oynamadıysanız, aşağıdaki linkten indirebilirsiniz Açıklaması

Kaynak: Tamindir

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