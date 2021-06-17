Çaldıkları sosyal medya hesaplarıyla vatandaşı dolandırdılar
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Çaldıkları sosyal medya hesaplarıyla vatandaşı dolandırdılar

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Haberler | 3. Sayfa

- Çaldıkları sosyal medya hesaplarıyla vatandaşı dolandırdılar Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda çaldıkları sosyal medya hesaplarıyla vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan...

- Çaldıkları sosyal medya hesaplarıyla vatandaşı dolandırdılar

Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı

MERSİN - Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda çaldıkları sosyal medya hesaplarıyla vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince 'nitelikli dolandırıcılık' kapsamında polis ekipleri Mersin merkezli faaliyet gösteren şüphelilerin Instagram üzerinden açtıkları sahte hesaplar ile çok sayıda mağdura ait dolandırdıkları yüklü miktardaki parayı, paranın takip edilememesi için 'Papara' isimli online cüzdan uygulamasına yükledikleri tespit etti.

Şüphelilerin ikametlerine yönelik Mersin ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda 8 şüpheli göz altına alındı.

Zanlıların çaldıkları Instagram hesaplarının hikaye bölümünde "Dövize, borsaya, kripto paraya ve bahise para yatırdım. Çok büyük kazanç elde ettim. Paraya ihtiyacınız varsa ... numarayı arayın" şeklinde vatandaşları tuzağa düşürdükleri belirlendi.

Gözaltına alınan ve Silifke Adliyesine çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, diğer 3 şüphelide serbest bırakıldı.

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Çaldıkları sosyal medya hesaplarıyla vatandaşı dolandırdılar
Çaldıkları sosyal medya hesaplarıyla vatandaşı dolandırdılar
Çaldıkları sosyal medya hesaplarıyla vatandaşı dolandırdılar
Çaldıkları sosyal medya hesaplarıyla vatandaşı dolandırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi

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