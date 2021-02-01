Çağrı Telkıvıran kimdir? Çağrı Telkıvıran kaç yaşında, ne iş yapmakta? Çağrı Telkıvıran sevgilisi kim?
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Çağrı Telkıvıran kimdir? Çağrı Telkıvıran kaç yaşında, ne iş yapmakta? Çağrı Telkıvıran sevgilisi kim?

01.02.2021 16:30 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:36
Çağrı Telkıvıran kimdir? Çağrı Telkıvıran kaç yaşında, ne iş yapmakta? Çağrı Telkıvıran sevgilisi kim?

Hem iş hayatında başarıları ile, hem de özel hayatı ile dikkat çeken ve konuşulan Çağrı Telkıvıran kimdir? Çağrı Telkıvıran kaç yaşında, ne iş yapmakta? Çağrı Telkıvıran sevgilisi kim?

Birçok ünlü isime yaptığı başarılı aranjörlük ile tanınan Çağrı Telkıvıran kimdir? Çağrı Telkıvıran kaç yaşında, ne iş yapmakta? Çağrı Telkıvıran sevgilisi kim?

ÇAĞRI TELKIVIRAN KİMDİR?

Ünlü isimler ile çalışan, aranjörlük yapan başarılı isim, kendi instagram hesabından takipçilerine bol bol müzik ziyafeti sunuyor. 24,3bin takipçiye sahip Telkıvıran, Oğuzhan Koç, Berkay, Bengü, Ebru Yaşar, Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç gibi başarılı isimler ile çalıştı.

ÇAĞRI TELKIVIRAN ŞARKILARI

Kırmızı Karlar,

Olur mu?

Yedi içti

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