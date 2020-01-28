28.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:30

Sergen Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan, Beşiktaş hakkındaki sözleri nedeniyle özür diledi. Yaşanan gelişme sonrası spor gündeminin birinci maddesi olan Çağdaş Atan, sporseverlerin merak konusu oldu. Ve Çağdaş Atan hakkında Çağdaş Atan kimdir? Çağdaş Atan hangi takımlarda oynadı? Çağdaş Atan kaç yaşında, nereli gibi aramalar yapıldı.

ÇAĞDAŞ ATAN KİMDİR?

Çağdaş Atan Doğum Tarihi: 29 Şubat 1980

Çağdaş Atan Kaç Yaşında: 39 yaşında

Çağdaş Atan Nereli: İzmir

Çağdaş Atan Boy: 1,87 m

Çağdaş Atan Kilo: 85 kg

Çağdaş Atan Pozisyon: Defans

Çağdaş Atan Mevkii: Stoper

ÇAĞDAŞ ATAN KULÜP KARİYERİ

15/16 Kariyer sonu

14/15 Manisaspor

14/15 Gaziantep BB

12/13 Akhisar Belediye

11/12 Mersin İY

09/10 FC Basel

08/09 Energie Cottbus

06/07 Trabzonspor

04/05 Beşiktaş

03/04 Denizlispor

01/02 Altay SK

00/01 Marmaris Bld

99/00 Altay SK

Futbola 8 yaşında ailesinin desteğiyle Altay'ın altyapısında başladı. 2000 yılında Marmarisspor'da profesyonelliğe yükselerek, bu takımla 3. Lig'de şampiyon oldu. Daha sonra eski takımı Altay'a geri döndü ve 2. Lig'de de şampiyonluk yaşadı. Ardından iki sezon Süper Lig'de oynadı. Altay'da oynadığı dönemde bir top toplayıcı çocuğa tokat attığı için spor kamuoyu tarafından sıkça eleştirildi. 2003-04 sezonunda Denizlispor'un formasını giyen Çağdaş, burada gösterdiği performans ile Türkiye millî futbol takımı kadrosuna çağrıldı.

2004-05 sezonu öncesinde 1 milyon $ karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta ilk lig maçına 12 Eylül 2004 tarihinde Sakaryaspor ile oynanılan maçta çıkarken, ilk lig golünü 15 Mayıs 2005'te İstanbulspor'a karşı attı. 8 Nisan 2006'daki Malatyaspor maçında taraftarlarla yaşadığı olaylar ve maç sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Beşiktaş yönetimi tarafından 100 bin TL para cezasına çarptırılırken süresiz kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kendisine aralarında RSC Anderlecht, VfL Bochum gibi takımlarında bulunduğu birçok kulüp talip oldu. Ancak tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı ve yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Çağdaş Trabzonspor'da ise ilk lig maçına 5 Ağustos 2006'da Kayserispor karşısında çıkarken, ilk lig golünü 14 Ekim 2006 tarihinde Kayseri Erciyesspor ile oynanılan ve 3-1 kazanılan maçta attı. Trabzonspor'da 40 lig maçına çıkıp 5 gole imza atan Çağdaş, 2008-09 sezonunun sonunda sözleşmesinin sona ermesi ve Avrupa'da oynama isteği nedeniyle 2 Haziran 2008'de Bundesliga takımlarından Energie Cottbus'a imza attı.

Cottbus'ta ilk lig maçına 22 Ağustos 2008'de Hannover 96 karşısında çıkan Çağdaş, sezonun ilk maçlarında fazla forma şansı bulamamasına rağmen, daha sonraki haftalarda sürekli olarak kadroda yer almaya başladı. Energie Cottbus'la ilk lig golünü 15 Şubat 2009 tarihinde Borussia Dortmund'a attı.Sezon sonunda takımının küme düşmesiyle FC Basel ile 2+1 yıllık olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladı.FC Basel'i seçmesindeki ana neden olarak ise kulübün Avrupa Kupalarında oynayacak olmasını gösterdi.

2011-12 sezonun için adı eski takımı Trabzonspor'la anılsa da Çağdaş Atan Süper Lig'in yeni ekiplerinden Mersin İdman Yurdu'yla anlaşarak buraya transfer oldu.

2012-13 sezonunun başında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Akhisar Belediyespor'a transfer oldu.

2014-15 sezonunun başında PTT 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a transfer olan Atan Nikola Mikic'in yerine kaptanlık görevine getirilmiştir.

2014-15 sezonu devre arasında PTT 1. lig ekiplerinden Manisaspor'a transfer olmuştur.