Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

21.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:39

Boş kalan cadde ve sokaklardan görüntü Meydan parkından görüntü Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon sakin bir gün geçiriyor.

Boş kalan cadde ve sokaklardan görüntü

Meydan parkından görüntü

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon sakin bir gün geçiriyor.

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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