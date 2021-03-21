Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
21.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:39
Boş kalan cadde ve sokaklardan görüntü Meydan parkından görüntü Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon sakin bir gün geçiriyor.
Boş kalan cadde ve sokaklardan görüntü
Meydan parkından görüntü
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon sakin bir gün geçiriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan