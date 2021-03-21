Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Boş kalan cadde ve sokaklardan görüntü Meydan parkından görüntü Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon sakin bir gün geçiriyor.