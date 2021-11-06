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Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları, Kocaeli'de başladı

AA / Şengül Azbay - Haberler | Spor
Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları, Kocaeli'de başladı

Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları, Kocaeli'de başladı.

KOCAELİ (AA) - Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları, Kocaeli'de başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan yarışmaya, 22 kulüpten 83 kadın ve erkek sporcu katılıyor.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonda sporcular, junior E, F ve G kategorilerinde mücadele ediyor.

Müsabakalar, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

AA / Şengül Azbay - Spor Haberleri
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