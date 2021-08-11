Büyükşehirden süt üreticilerine dev destek

Süt üreticileri için hayati öneme sahip süt analiz laboratuvarı yapımı ve ekipmanlarının temini için işbirliği protokolü imzalayan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Binlerce süt üreticisinin analizlerini artık Denizli'de gerçekleştirecek" dedi.

Süt üreticileri için hayati öneme sahip süt analiz laboratuvarı yapımı ve ekipmanlarının temini için işbirliği protokolü imzalayan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Binlerce süt üreticisinin analizlerini artık Denizli'de gerçekleştirecek" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Süt Üreticileri Birliği arasında kent genelindeki süt üreticilerinin ürün kalitesinin artırılması ve ek desteklerden faydalanabilmesi için büyük öneme sahip süt analiz laboratuvarı yapımı ve ekipmanları teminini içeren işbirliği protokolü imzalandı. Denizli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Münir Altınbaş, Denizli'de süt analiz laboratuvarı kurulması konusunu Başkan Zolan'a ilettikleri ilk andan itibaren kendilerine büyük destek verildiğini belirtti.

İmzalanan protokolün süt üreticileri için hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Altınbaş, "Başkanımıza konuyu ilettiğimizde, 'Konu üreticiyse biz elimizden gelen desteği her zaman yapmaya hazırız. Gerekli çalışmaları yapın' dedi. Biz de Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile çalışmaları son raddeye getirdik. Sayın Başkanımıza bu yoğun çalışmaları içerisinde bize ayırmış olduğu zaman ve destekten dolayı Allah razı olsun diyor, üreticilerim adına tekrar çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu eksikliğin giderilmesi gerekiyordu"

Üreticinin her zaman yanında olduklarını belirterek, Denizlili süt üreticileri için hayati öneme sahip bir yatırımı gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Zolan, "Denizli'deki bu eksikliğin giderilmesi gerekiyordu. Çünkü gerçekten zor şartlar altında üretme konusunda gayret sarf eden insanlarımızın yanında olmamız gerekiyor. Burası küçük üreticilerin laboratuvarı olacak. Sütlerin standardı ve içerik analizi yapılabilir duruma gelecek. Bugün protokolümüzü imzalıyoruz. En kısa zamanda bu laboratuvarımızı hayata geçirmeyi ve birliğimizle birlikte yapmayı arzu ediyoruz. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Desteklerden faydalanamayan 21 bin işletmenin önü açılacak

Süt analiz laboratuvarının kurulması ile ek desteklerden yararlanabilmek için süt kalite analizlerini başka şehirlerde yaptırmak zorunda kalan veya imkanı olmadığı için analizlerini şehir dışında yaptıramayan Denizlili süt üreticileri büyük bir çileden kurtulacak. Analizlerini şehir dışında yaptıramayan küçük çaplı süt üreten işletmeler de laboratuvar ile ilk defa analiz desteği alabilecek. Denizli genelinde 22 bin süt üretim işletmesinin bulunduğu belirtilirken, söz konusu işletmeler içerisinden yaklaşık 1.000 tanesinin şehir dışında süt analizlerini yaptırarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sütün kalite kriterlerine göre verilen ek desteklerden yararlanabildiği ifade edildi. Denizli'de kurulacak süt analiz laboratuvarı ile söz konusu ek desteklerden faydalanamayan 21 bin işletmenin de önü açılacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı