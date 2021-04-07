Büyükşehir yeni şantiyesi Akgedik'e yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir yeni şantiyesi Akgedik'e yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Büyükşehir yeni şantiyesi Akgedik'e yapılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde yapılacak olan yeni şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde yapılacak olan yeni şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni şantiyesi Akgedik Mahallesi'nde inşa edilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe ile birlikte yeni şantiye alanında incelemelerde bulundu. Yeni şantiye alanı için uygulama ve detay projelerinin ihalesinin yapıldığını ve sözleşmesinin imzalandığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, "24 bin 650 metrekarelik arazi alanımızın içerisinde; 12 bin 400 metrekare kapalı alan bulunuyor. Şantiye alanımız içerisinde genel tamirat alanları, torna ve boyahane bölümleri, 3 adet depo, mescit, idari ofisler, 12 adet arşiv, yemekhane ile giyinme ve soyunma odaları bulunmaktadır. Manisa Büyükşehir Belediyemize ait çeşitli demir ve ahşap üretimleri iş makineleri ve araçların bakımı, tamiratı gibi çalışmalar burada yapılacak. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından çalışmalarımızı başlatmayı planlıyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Büyükşehir yeni şantiyesi Akgedik'e yapılacak
Büyükşehir yeni şantiyesi Akgedik'e yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Hande Erçel Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ozan Tufan Şenol Güneş Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükşehir yeni şantiyesi Akgedik'e yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 10:36:00. #1.14#
title