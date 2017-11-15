Büyükşehir Yarımcahan ve Çarşıbaşı Caddelerini Asfaltladı

Ulaşım sorunlarının çözümü noktasında yoğun çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, 1 kilometre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki Yarımcahan Caddesini sıcak asfalt ile kapladı.

Orduzu bölgesinde 510 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki Çarşıbaşı Caddesi de baştan aşağı yenilendi. Her iki caddenin asfaltlanmasında 1760 ton asfalt malzemesi kullanıldı.

PIRIL PIRIL YOLLARIMIZ OLDU

Yapılan asfalt çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Toz ve çamurdan kurtulduklarını ifade eden vatandaşlar, "Büyükşehir Belediyemiz kış ayları gelmeden yollarımızı asfaltlayarak bizi büyük bir dertten kurtardı. Pırıl pırıl yollarımız oldu. Ulaşım sorunlarımız çözüldü. Emeği geçen işçisinden yöneticisine herkese şükranlarımızı sunuyoruz." dediler.