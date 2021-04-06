Büyükşehir Fethiye Kreşi Açıldı
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Büyükşehir Fethiye Kreşi Açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Büyükşehir Fethiye Kreşi Açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 2016 yılından bu yana Fethiye ilçesinde hizmet vermeye devam eden "Bağyaka Gündüz Bakımevi" tekrar faaliyete açıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 2016 yılından bu yana Fethiye ilçesinde hizmet vermeye devam eden "Bağyaka Gündüz Bakımevi" tekrar faaliyete açıldı. Babataşı Mahallesinde bulunan kreş 25-66 aylık çocukların kişisel bedensel gelişimlerini desteklemek adına tekrar hizmete girdi.

Pandemi tedbirleri kapsamında eğitime ara verilen kreşin, normalleşme adımları kapsamında eğitim faaliyetlerine tekrar başlama izni verilmesinin ardından 1 Nisan itibariyle hizmete girdi.

Çocukların Gelişimi İçin Farklı Dallarda Eğitimler Verilecek

Alanında uzman personel eşliğinde hizmet veren kreş, 88 çocuk kapasitesi ile faaliyete başlarken içinde birçok farklı eğitim dalları da bulunduruyor.

"Bağyaka Gündüz Bakımevinde" çocukların fiziksel ve bedensel gelişimlerini destekleyici spor aktiviteleri, jimnastik ve sanatsal atölye çalışmaları, resim atölyesi, heykel atölyesi, seramik atölyesi ve drama atölyeleri ile psiko-motor gelişimlerini destekleyici el sanatları atölyeleri olmak üzere farklı eğitim dalları bulunuyor. Bunun yanı sıra İngilizce, müzik ve satranç kulüpleri çalışmaları da kreşin eğitim alanları arasında. Ayrıca kreşte dış mekan aktiviteleri ve üretim seralarında tarımsal faaliyetler içeren uygulamalarla çocukların çok yönlü gelişimlerine katkı sağlanıyor.

Bunun yanış sıra devam eden Covid-19 tedbirleri doğrultusunda gündüz bakımevimizde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun, girişte HES kodu sorgulanarak ateş ölçümü düzenli yapılacaktır. Ayrıca bakanlığın belirlediği kurallara göre de gerekli önlemler alınmış olup Gündüz Bakımevinde içerisinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. - MUĞLA

Büyükşehir Fethiye Kreşi Açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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