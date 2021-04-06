Büyükşehir'den heyelânlı yollara ânında müdahale

Bursa'da iki gündür etkili olan aşırı yağışlar ve Uludağ'daki karların erimesiyle meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma kapanan kırsal mahalle yolları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bir bir trafiğe açılıyor.

Bursa'da iki gündür etkili olan aşırı yağışlar ve Uludağ'daki karların erimesiyle meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma kapanan kırsal mahalle yolları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bir bir trafiğe açılıyor.

Uludağ'da eriyen kar suları ve iki gün boyunca devam eden şiddetli yağışlar, İnegöl, Yenişehir, Kestel ve Mustafakemalpaşa başta olmak üzere pek çok ilçede sel ve su baskınlarına sebebiyet verirken, heyelanlar yüzünden bazı kırsal mahallelerin yolu ulaşıma kapandı. İnegöl ilçesine bağlı kırsal Boğazova Mahallesi yolunun Karabelen mevkiinde de dün gece heyelan meydana geldi. Yol ulaşıma kapanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, sabah saatlerinde bölgede hummalı bir çalışma başlattı. Yolu kapatan ağaçlar ve toprak yığınları temizlenirken, yol ulaşıma açıldı.

Öte yandan Gemlik ilçesine bağlı kırsal Katırlı Mahallesi yolunda geçen hafta meydana gelen heyelanda çöken yolda da Büyükşehir ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Heyelanlı bölgeye güvenlik şeridi oluşturulurken, yolda kazı ve dolgu çalışmaları devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı