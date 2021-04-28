Büyükşehir'den 7 ilçeye gıda yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Finike, Korkuteli, Kemer, Demre, Kaş, Gündoğmuş ve İbradı'da ihtiyacı olan vatandaşlara gıda paketi yardımı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Finike, Korkuteli, Kemer, Demre, Kaş, Gündoğmuş ve İbradı'da ihtiyacı olan vatandaşlara gıda paketi yardımı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başvuruda bulunan ve yapılan inceleme sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere gıda kolisi yardımı yapılıyor. Finike, Korkuteli, Kemer, Demre, Kaş, Gündoğmuş ve İbradı'da talepleri değerlendirilerek uygun bulunan vatandaşlara gıda kolisi desteği sağlandı. Büyükşehir ekipleri, Başkan Muhittin Böcek'in selamlarını ileterek, gıda kolilerini vatandaşların tek tek adreslerine teslim etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı