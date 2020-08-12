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Büyükşehir Belediyesinin kurslarında yetişti, iki kez milli takıma katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kursları ile futbol hayatına başlayan genç sporcu Kenan Abdullah Çifçioğlu, iki kez üst üste milli takım kampına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinin kurslarında yetişti, iki kez milli takıma katıldı
12.08.2020 10:10 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:14

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kursları ile futbol hayatına başlayan genç sporcu Kenan Abdullah Çifçioğlu, iki kez üst üste milli takım kampına katıldı. Hedefi, milli takımda top koşturmak olan genç futbolcu, Büyükşehir Belediyesinin tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, faaliyette olduğu 18 branşta birçok genç sporcunun yetiştirilmesinde önemli rol oynuyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in spora ve sporcuya verdiği değerle hizmetlerini şekillendiren Büyükşehir Belediyesi, atletizm, atıcılık, basketbol, jimnastik, futbol, güreş, hentbol, bocce, badminton, okçuluk, geleneksel okçuluk, su topu, tekvando, tenis, voleybol, yüzme, boks ve fitness branşlarında yetenekli genç sporcuların yolunu açıyor.

İki kez milli takım kampına katıldı

Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla futbolun temelini alarak spor hayatına başlayan 15 yaşındaki Kenan Abdullah Çifçioğlu, yıldızı parlayan sporculardan sadece biri. Başarılarıyla yöneticilerin dikkatini çeken Kenan, iki kez üst üste milli takım kampına katıldı. Hedefi Türkiye milli futbol takımında top koşturmak olan genç futbolcu, pandemi sürecinde sahaların kapalı olmasından dolayı antrenmanlarına evi gibi gördüğü Büyükşehir Belediyesinin spor tesislerinde devam ediyor.

"Büyükşehir'in bana çok büyük katkısı oldu"

Pandemi sürecini Macit Özcan Spor Kompleksinde antrenman yaparak geçiren Çifçioğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanı ve hocaların gençlere çok büyük yardımları oldu. 13 ve 14 yaş grupları arasında 2 sene üst üste milli takıma çağırıldım. Büyükşehir'in çok büyük katkısı oldu. Pandemiden dolayı antrenman yapamadım ama Büyükşehir Belediyesinin sahalarından yararlanabildik. Büyükşehir Belediye Başkanına çok teşekkür ederiz" dedi.

"Büyükşehir'in sahaları açması spora verilen önemin göstergesi"

20 yıl profesyonel futbolculuk, 10 yıl da antrenörlük ile kariyerine devam eden Kenan Abdullah Çifçioğlu'nun antrenörü Burhan Baygın ise pandemiden dolayı her şeyin durduğunu, bireysel antrenmanlara devam ettiklerini söyledi. Baygın, "Vahap Başkanımız sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Ona bu konuda teşekkür ediyoruz, bize sahalarını açtılar. Kenan, futbola Mersin Büyükşehir'de başlamış. İki defa milli takım kampına gitti, hala havuzun içinde ismi var. İleriye dönük bir futbolcumuz, inşallah daha iyi olacak. Üzerine titremeye çalışıyoruz, bunu bu tesislerde yapıyoruz. Sahaların açılmasıyla biz de kendimize iş imkanı buluyoruz. Bu da Vahap Bey'in bize ve spora olan önemini anlatıyor. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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