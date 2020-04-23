Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan'ın 100. yılında 100 çocuğa hediye
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan, Güncel, Haber

Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan'ın 100. yılında 100 çocuğa hediye

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, dezavantajlı mahallelerde yaşayan 100 çocuğa hediye dağıttı.

23.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:04
Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan'ın 100. yılında 100 çocuğa hediye

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, dezavantajlı mahallelerde yaşayan 100 çocuğa hediye dağıttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 3-8 yaş aralığındaki 100 çocuğun evlerine kadar giderek, içerisinde oyun kutusundan süte, kitaptan boyama materyallerine kadar zihinsel ve bedensel gelişimi destekleyecek hediyeleri kentin 7 noktasında çocuklara dağıttı.

Ekipler animasyon kostümleri giyip çocukların kapısını çaldı

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan hediye paketleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılı dolayısıyla kentin dezavantajlı mahallelerinde yaşayan 100 çocuğa ulaştırıldı. Büyükşehir ekipleri, renkli animasyon kostümleri giyerek, çocukların yaşadıkları evlerin kapısını tek tek çaldı. Ekipler, Tarsus ilçesinde Yenice Mahallesinin yanı sıra kent merkezindeki Çavuşlu, Turgut Türkalp, Kocavilayet, Demirtaş ve Çay Mahallelerindeki 3-8 yaş arası 100 çocuğa, içerisinde oyun kutusu, süt, oyun hamuru, resim defteri, kitap, boya kalemi, el işi kağıdı ve keçe setinin yer aldığı 23 Nisan hediye paketlerini ulaştırdı.

"Hediye çocuklar için büyük bir sevinç oldu"

Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesinde yaşayan Mehdi Akgül, 2 çocuğu Muhammet ve Mustafa'ya verilen hediyeler için memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Baba Akgül, "Evde oturuyorduk, kapı çaldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer 23 Nisan için çocuklara bir hediye göndermiş. Hiç beklemiyorduk, çok teşekkür ediyorum. Çocuklar hediyeyi görünce sevindiler, onlar için büyük bir sevinç oldu. 23 Nisan'da biz çocuklarımızı eğlendireceğiz. Bu süreç bizim için de çocuklar için de çok zor geçiyor. Çocuklar evde tüm gün sıkılıyorlar" dedi.

"Çok memnun kaldık"

Turgut Türkalp Mahallesinden baba Mustafa Yat ise çocuklarıyla birlikte evlerinde zor bir süreç geçirdiklerini söyledi. 23 Nisan'ı evlerinde çocuklarıyla birlikte kutlayacaklarını ifade eden Yat, "Büyükşehir Belediyemizden geldiler, 23 Nisan için çocuklarımıza hediye verdiler. Çok memnun kaldık, çok teşekkür ediyorum. Kötü bir süreç, biz elimizden geldiği kadar çocuklarımızı koruyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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